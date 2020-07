Grand Amour

AIDES - Fête l'amour. Désirs, passion, rupture, Grand Amour ou la version moderne de la liberté d’aimer. Toutes les histoires y sont racontées par-delà les genres et les sexualités L’amour est loi et nous dicte ses règles, Grand Amour, pour une ode à la vie. Faites un don, pour dire oui à l’amour, non au sida sur fetelamour.fr et/ou par sms en envoyant FETELAMOUR au 92 612