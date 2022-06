Séries & Fictions ・ Bientôt en intégralité sur MYTF1

Alerte à Malibu - Baywatch, LA série phénomène des années 90 devenue un mythe ! Pamela Anderson, David Hasselhoff, David Charvet, Alexandra Paul, Michael Newman... Vous avez rendez-vous à Los Angeles en Californie, avec le casting le plus "Body-buildé" des séries, sur une des plus belles plages du monde . Entre histoires de coeur, course-poursuites, sauvetages en mer spectaculaires, sunlights, la vie de nos sauveteurs en maillot rouge vont vous (ré)animer... (Ré)Enfilez votre maillot de bain et (Re)plongez dans la série culte des années 90 ! Laissez-vous enflammer par 10 ans d'inoubliables aventures...