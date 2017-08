Alerte Cobra - Le bonhomme de neige  

Semir et Ben sont les formateurs de jeunes élèves en école de police. Les élèves doivent apprendre la conduite automobile, et les deux collègues vont avoir du fil à retorde avec deux d'entre eux, Turbo et Tacho, qui semblent être des éléments assez turbulents. Leur comportement change pourtant lorsqu'ils apprennent l'assassinat d'un de leur camarade, Félix. Les deux élèves se mettent à enquêter sur le meurtre, gênant parfois le travail de Ben et Semir...