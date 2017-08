Alerte Cobra - Changement de direction  

Ben et Nina doivent travailler sur la même affaire. La police des douanes essaye de coincer Henri Van Bergen, un trafiquant de drogues. Ben et Sami, qui prêtent main forte à la police des douanes et à Nina, se doutent que Van Bergen reçoit des informations sur les intentions de la police afin qu'il puisse leur échapper. Ils découvrent très vite que la taupe est un policier, le chef de Nina en personne. Nina et Ben vont devoir choisir entre leur devoir et leurs sentiments.