Alerte Cobra - Chasse à l'homme  

Sami n'a pas dit à sa famille qu'Andrea et lui sont en instance de divorce. Andrea accepte, malgré tout, de l'accompagner à l'anniversaire de son oncle Ömer pour sauver les apparences. Mais Robert fait irruption à la fête et embrasse Andrea devant tout le monde. Devant le malaise de la famille, Andrea sort prendre l'air et risque de se faire enlever. Sami réussit à la sauver mais ils doivent fuir dans la forêt pour échapper à ces hommes.