Alerte Cobra - Le corps du délit  

Une jeune fille a été enlevée. Sami et Alex poursuivent une voiture dans laquelle se trouve certainement le ravisseur. Mais Sami se retrouve coincé dans un accident sur l’autoroute et Alex veut essayer de gagner du temps pour qu’il puisse le rejoindre. Il décide de jouer les cambrioleurs de la station-service où s’est arrêté le véhicule cible et prend le ravisseur - ou plutôt la ravisseuse - comme chauffeur pour s’enfuir ensuite. Il en profite pour la faire parler et se rend vite compte qu’elle n'a pas organisé cet enlèvement uniquement pour l’argent. Mais la D.R.P.J. intervient et ils perdent la trace de la jeune femme. De fil en aiguille, ils se rendent compte que la ravisseuse, Nicole, veut se venger du professeur Ruhnau, le père de la jeune fille qu’elle a enlevée. Ce chirurgien cardiaque a, suite à une erreur en salle d’opération, plongé son petit frère dans un coma irréversible et ensuite étouffé l’affaire.