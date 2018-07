Alex et Sami sont invités par Bob Mayer, un ami d'Alex, à assister à une course de voiture sur le célèbre circuit de Nürburgring. Alors qu'Alex et Sami font un tour de circuit à bord de voitures d'entraînement, ils découvrent le cadavre d'une femme. Mais, quand Sami s'apprête à assister à l'autopsie de la victime, un inconnu fait exploser la morgue et disparaît...