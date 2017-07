Alerte Cobra - Extinction totale  

Hugo Jansen, un bio-agriculteur, est victime d’une fusillade alors qu’il est au volant de son camion, mais y survit. Il apparaît qu'il bénéficie du programme de protection des témoins, et que ses agresseurs sont les complices de son frère, Robert, qu’Hugo a trahi lors de leur dernier cambriolage, deux ans plus tôt. Sami et Ben découvrent que, sans le savoir, Hugo est en possession du détonateur d’une bombe à impulsions électro-magnétiques, volée à l’époque aux militaires, qui pourrait faire des ravages dans tout le centre-ville si elle venait à exploser.