Une banque privée est cambriolée et une des employées abattue. Dans la poursuite qui s'en suit, Sami et Ben causent quelques ennuis à un ministre en pleine campagne électorale. Sur ordre de ce dernier, ils seront mutés à partir de minuit. Une seule solution pour regagner leur poste : arrêter les criminels dans les heures qui suivent. Une terrible course contre la montre s'engage.