Sami et Alex partent passer un week-end en forêt, mais leur projet de pêche et de détente est contrarié au moment où un inconnu, poursuivi par des hommes lourdement armés, leur demande de l'aide. Il dit avoir été enlevé. De son côté, Jenny est chargée de sa première enquête importante. Elle ne sait pas encore que ses investigations vont la conduire sur les traces de Sami et Alex, qui se sont volontairement privés de téléphone.