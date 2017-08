Alerte Cobra - Le jumeau  

Ben et Sami sont, depuis des mois, sur les traces de Peter Van Heerlen, un criminel de grande envergure. Ils espèrent avancer dans leur enquête avec l'aide de Tom, un agent sous couverture qui a infiltré l'organisation de Van Heerlen en tant que fournisseur de matériel en tout genre. Mais ce dernier meurt et Ben et Sami vont devoir mettre en oeuvre un plan audacieux : recruter Marc, son frère jumeau, afin de prendre sa place et continuer la mission d'infiltration...