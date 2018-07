Alerte Cobra - Les liens du coeur

C'est une journée étrange pour la brigade autoroutière : deux véhicules devenus fous entrent violemment en collision, alors que Suzanne envoie Sami et Alex arrêter une vieille dame pour le vol de sa propre voiture. Le soir, Sami et tous ses collègues organisent une fête surprise pour l'anniversaire d'Alex. Ce dernier est touché, mais les anniversaires ont tendance à lui rappeler qu'il n'a jamais connu ses parents. Sur ces entrefaites, Armand appelle Sami pour l'informer que les événements de la journée sont l'œuvre d'un hacker avant de se faire agresser par un homme. Accourus sur les lieux, Sami et Alex parviennent à maîtriser l'assaillant, mais l'homme annonce à Alex qu'il est son père.