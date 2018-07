Alerte Cobra - Le match de sa vie

Un jeune homme, Kevin, atterrit sur le pare-brise du véhicule d’Alex et de Sami alors qu’ils circulent sur l’autoroute. Ces derniers découvrent que la victime est un jeune joueur de football à l’avenir prometteur. S'agit-il d'un suicide ou d'un meurtre ? Sami et Alex découvrent que le jeune homme était gay et qu'il entretenait une relation secrète avec un autre joueur de son équipe, Mehmet. Ce secret était-il trop lourd à porter ? A-t-il été victime d’un acte homophobe ? Les conclusions de l'enquête s'annoncent pour le moins surprenantes...