Alerte Cobra - La prunelle de ses yeux  

Une poursuite en voiture sur l’autoroute attire l’attention de Sami et Alex avant de provoquer une énorme collision. L’un des conducteurs, Mathias, est un ancien policier reconverti en garde du corps pour la famille d’un banquier. Banquier qui vient semble-t-il d’être victime d’un cambriolage à son domicile… sauf que rien n'a été volé. Mathias pense qu’il s’agissait plutôt d’une tentative d’enlèvement. Et effectivement, les malfrats, des membres de la mafia russe, reviennent sur les lieux, alors qu’Alex et Sami sont présents chez le banquier, et enlèvent Sophie. L’enfant qu’il croyait jusqu’à ce jour être sa fille !