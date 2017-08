Alors qu’ils roulent sur l’autoroute, accompagnés de leur psychothérapeute, Ben et Sami sont attaqués par des hommes cagoulés. Leur véhicule est criblé de balles mais les trois occupants s’en sortent sans trop de mal. Qui peut bien en vouloir aux deux policiers au point de vouloir les éliminer ? Et si ce n’était pas Ben et Sami qui étaient visés ?