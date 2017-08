Alerte Cobra - Reprendre du service  

Un automobiliste meurt d’un arrêt cardiaque alors qu’il circulait sur l’autoroute, ce qui provoque un terrible carambolage. Mais Sami et Alex découvrent vite, grâce à Armand, qu’il s’agit en fait d’un meurtre. L’épouse de la victime, Elena Stiller, une retraitée paisible en apparence, se révèle être un ancien agent secret, tout comme son mari. Elle veut venger la mort de ce dernier et contacte un ancien confrère, à la retraite lui aussi. En tentant de clarifier cette affaire de meurtre, Sami et Alex se retrouvent au milieu d’un conflit entre services secrets.