Jenny vient soutenir son frère, Patrick, lors d'une course cycliste. C'est le chouchou de la brigade et des médias, son image de sportif sain et honnête le rendant particulièrement populaire. Mais un incident vient assombrir sa victoire. Juste après avoir franchi la ligne d'arrivée, l'un des coureurs de son équipe, se fait renverser par une voiture. Sami et Ben démarrent l'enquête...