Alerte Cobra - Tournoi à l'américaine  

Lors d’un tournoi international opposant une équipe américaine à celle de Sami et Alex, Sam, le mari de Jessie, refait surface. Seul problème, il est censé être mort dans une explosion, trois ans plus tôt, et Jessie a refait sa vie avec un autre officier de police, Patrick. Autre problème, une bande de malfrats est lancée à la poursuite de Sam, et pour faire pression contre lui, ils enlèvent Jessie. Bien sûr, tout le reste de l’équipe s’en mêle…