Le jeune Félix et sa maman sont, par hasard, témoins d’un braquage de banque. Durant la fusillade qui s’en suit, la mère est touchée et Félix, enlevé par les braqueurs. Sami et Alex, très proches de Félix, mettent tout en œuvre pour retrouver le garçon… Sa mère, elle, décède à l’hôpital...