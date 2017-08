Alerte Cobra - Un monde meilleur 2  

Sami et Alex parviennent à libérer Félix et à arrêter les deux malfrats. Mais au cours du procès, le témoignage de Félix est mis en doute et les braqueurs sont acquittés. Alors qu'Alex remet en question le sens même de son métier, Sami essaye malgré tout de coincer les braqueurs. Ce faisant, il tombe sur une piste qui semble fortement liée au sombre passé d’Alex et se rend compte, presque trop tard, que son coéquipier est tombé dans le piège que lui a tendu une mystérieuse organisation...