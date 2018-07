Alerte Contagion : qui est Kristen Gutoskie qui interprète Katie Frank ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Son nom ne vous dit peut-être rien mais les fans des séries Vampire Diaries et The Originals reconnaîtront à coup sûr son visage. En effet, cette jeune actrice canadienne âgée de 29 ans a donné vie au personnage de Seline, l’une des deux dernières sirènes au monde qui a semé la terreur lors de la huitième et dernière saison portée par Ian Somerhalder.



Artiste multi-cartes, Kristen Gutoskie est également chanteuse et danseuse. Après une enfance passée dans la banlieue de Toronto, la jeune femme a décidé de déménager à Los Angeles pour lancer sa carrière d’actrice. Depuis, elle continue de faire peu à peu sa place à la télévision comme au cinéma. On l’a notamment vue dans la série à succès The Handmaid’Tale : La servante écarlate dans laquelle elle interprétait Beth aux côtés d’Elizabeth Moss. On peut également la voir dans la série L’Arme Fatale. Elle y incarne Molly Hendricks, une amie d’enfance de Riggs.



Dans Alerte Contagion, elle joue Katie Frank, une institutrice qui cherche à préserver son groupe d’élèves enfermé dans l’hôpital placé en quarantaine suite à la découverte d’un agent infectieux qui pourrait avoir une origine bioterroriste. Parmi ces enfants, se trouve son fils, Quentin. Dans cette série, Kristen Gutoskie retrouve quelques têtes connues de Vampire Diaries, à commencer par Julie Plec qui n’est autre que la créatrice de Vampire Diaries, mais aussi d’Alerte Contagion.



Dans une interview qu'elle nous a accordée, elle revient sur son personnage de Seline dans Vampire Diaries :