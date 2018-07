Alerte Contagion : la série débarque sur TF1 le 21 juillet !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

La série américaine créée par Matt Corman et Chris Ord débarque très prochainement sur TF1. Dès le 21 juillet, les téléspectateurs pourront découvrir la saison 1 de la saga. MYTF1 vous en dit plus sur ce qui vous attend.

Une petite nouveauté arrive très prochainement sur TF1. Avis aux fans de séries américaines, Alerte Contagion (dont le titre original est Containment) sera diffusée sur TF1 dès le 21 juillet à 21h. Mais de quoi parle ce thriller ? Accrochez-vous, vous n’allez pas être déçus ! La première saison du programme comprend 13 épisodes de 42 minutes chacun.

Créée par Matt Corman et Chris Ord et écrite par Julie Plec (Vampire Diaries), la série va vous faire découvrir Atlanta comme vous ne l’avez jamais vu. Les autorités vont être contraintes de mettre en place un vaste dispositif de quarantaine pour contenir une mystérieuse et gigantesque épidémie qui s’est abattue sur la ville. Sauf que la population bloquée à l'intérieur va devoir lutter pour sa survie pendant que le corps médical tente de trouver un remède.

La saga, diffusée sur la chaîne CW outre-Atlantique, n’est pas une création originale mais l’adaptation de la série belge Cordon. Au casting, on retrouve notamment Chris Wood (Supergirl) ainsi que d’autres acteurs moins connus du grand public comme David Gyasi (Annihilation), Christina Moses, Kristen Gutoskie (déjà vue dans The Handmaid’s Tale : la servante écarlate) ou encore Claudia Black (The Originals). Vous avez envie d’en savoir plus ? Alors rendez-vous le 21 juillet à partir de 21h pour découvrir le premier épisode d’Alerte Contagion sur TF1.

