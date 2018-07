Alerte contagion - Canicule

Une vague de canicule s'abat sur Atlanta et la saison de base-ball reprend avec un semblant de retour à la normale. Lex et Leo tentent de se procurer les bandes de télésurveillance de l'hôpital afin d'en savoir plus sur le patient zéro. Katie apprend que la famille de Thomas a été décimée par le virus. L'enfant a disparu. Elle part à sa recherche avec Jake, quittant pour la première fois l'abri de l'hôpital. Teresa et Xander décident de s'enfuir de la supérette quand ils s'aperçoivent que JoJo est contaminé...