Alerte contagion - Patient zéro

Un jeune homme syrien arrive à l’hôpital central d’Atlanta. Il présente les symptômes d’une forte grippe. Il est examiné par le docteur Sanders, puis rentre chez lui. Celle-ci développe les mêmes symptômes que lui, peu après son départ. Elle est tout de suite mise en isolation dans l’unité des maladies infectieuses et prise en charge par le docteur Cannerts. Son cas est signalé aux autorités sanitaires et pris très au sérieux par le gouvernement, qui soupçonne une attaque bioterroriste. Il dépêche sur place le docteur Lommers pour diriger une action conjointe de la police et des organismes locaux et fédéraux afin d’endiguer la propagation du virus. Le commandant Lex Carnahan se retrouve impliqué alors même qu’il a des problèmes avec Jana, sa petite amie. Il est sollicité pour devenir porte-parole des opérations. L’hôpital est mis en quarantaine. L’agent de police Jake Riley s’y retrouve coincé ainsi que Katie, une institutrice, et toute sa classe...