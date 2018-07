Alerte contagion - Le premier à tomber

Les vidéos de Leo Greene décrivent la situation d’insécurité qui sévit et crée des remous dans la population. Lex est mandaté par Lommers pour lui faire entendre raison et lui demander d’arrêter ses publications, mais Leo pense agir pour la liberté du peuple à être informé et refuse. La situation dégénère lorsqu'il poste l'image d’une échelle qui offrirait une issue aux personnes condamnées à rester dans la zone. Malgré la réaction extrêmement rapide des forces de l’ordre, des citoyens arrivent à localiser cette échelle et tentent de forcer leur passage hors de la zone. Les policiers ont pour ordre de défendre le cordon en faisant si besoin usage de leurs armes létales et c’est ainsi que le premier citoyen meure sous les balles de la police. Lex est excédé, d’autant plus que Lommers refuse catégoriquement d’envoyer des renforts dans la zone où il a nommé Jake responsable d’une maigre équipe qui ne fait pas le poids face à la montée de la violence.