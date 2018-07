Alerte contagion - Quarantaine

Une zone de quarantaine a été établie en ville, séparant le centre des autres quartiers d'Atlanta. Jana, réfugiée à son travail avec Suzie et Dennis, est séparée de Lex, tout comme la jeune Teresa, qui n'a pas pu rejoindre Xander. A l'hôpital, Jake qui est également dans la zone de quarantaine, s'aperçoit que les médecins n'ont pas mis en isolement Elizabeth, une jeune fille qui a eu des contacts avec la famille du patient zéro. Ne sachant si elle se trouve dans ou en dehors de la zone de quarantaine et craignant qu'elle n'ait été contaminée, Lex et les siens mettent tout en œuvre pour la retrouver avant qu'elle ne contamine d'autres personnes...