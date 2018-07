Premières minutes - Alerte contagion - Episode 9 (Diviser pour mieux régner)

Lex et Sabine Lommers sont enfermés pour 48 heures dans un container et alors que cette dernière lui dévoile ses idées et son parcours, Lex oscille entre confiance et incrédulité. Le capitaine Scott prend les décisions seul et envoie des hommes dans la zone pour mettre fin à une rébellion. En effet, les prisonniers de la zone de quarantaine ont décidé de manifester pour qu’on leur ouvre. Cela crée une panique et une zone de forte contamination, dont même les soldats de la garde nationale ne sortent pas indemnes. Berty, qui rapportait des médicaments à sa femme, se fait voler et jeter à terre. Teresa est également agressée.