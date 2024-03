Alerte enlèvement : Ma fille a disparu !

A l'âge de 18 ans, Ashley Quinn est contrainte d'abandonner sa fille qui vient de naître, sous la pression du père de son petit ami, un sénateur puissant qui veut éviter le scandale. Ashley quitte la petite ville de Plains River et part refaire sa vie à Chicago. Des années plus tard, Brittany, sa fille, réussit à la retrouver et lui donne rendez-vous à Plains River. Mais Brittany se fait enlever. Avec l'aide de Jake, son ex-petit ami, désormais chef de la police locale et qui se présente aux élections pour être sénateur, Ashley part à la recherche de Brittany. Mais le chemin pour rencontrer sa fille est semé de violences, de jalousies et d'intérêts politiques...