« ALICE et LEWIS » CHAQUE DIMANCHE A PARTIR DU 5 AVRIL A 7H45

Découvrez tout de suite les premières images, car au pays des merveilles tout est magique !

Vous ne connaissez pas le Pays des Merveilles ? Pas de panique, Alice non plus !



Pour Alice, il y a, chaque jour, une occasion de retrouver son copain Lewis au Pays des Merveilles. Que son ami lapin lui manque, ou qu’il l’appelle, qu’elle ait encore deux minutes avant l’école ou qu’elle ait besoin de son aide pour résoudre un problème, Alice actionne sa petite clé magique et aussitôt… Zloup !



… Une porte s’ouvre directement sur le Pays des Merveilles. La voilà qui quitte la salle de classe, sa chambre ou la cuisine et déboule… n’importe où, dans ce pays plein de surprises où la pluie tombe parfois à l’envers et où les cactus-câlins vous courent après pour vous serrer dans leurs bras.



Malgré la fantasque et colérique Reine qui règne sur cet univers magique, Alice adore s’y rendre et retrouver Lewis et tous ses amis pour des aventures à chaque fois plus rocambolesques !





QUI EST ALICE ?



Dynamique et curieuse, Alice mène la vie bien remplie d’une petite fille de 6 ans : à l’école, avec ses amis Bastien et Carole et à la maison avec son chat Echo et ses parents. En classe comme au Pays des Merveilles, Alice est toujours spontanée et sincère. Elle dit d’abord ce qu’elle pense, gaffe parfois et met les pieds dans le plat. Au Pays des Merveilles, Alice se trouve confrontée à des règles et usages complètement fantaisistes. Et comme elle a beaucoup de mal à supporter ce qui lui semble injuste, elle n’hésite pas à se rebeller…





ET SON AMI LE LAPIN LEWIS



Lewis connaît le Pays des Merveilles comme sa poche. Il habite une cabane accrochée à un arbre, la pendule du Pays des Merveilles. C’est donc à Lewis qu’incombe la responsabilité de l’horloge. Il doit veiller à ce qu’elle fonctionne toujours parfaitement pour sonner le rappel à l’heure de l’incontournable goûter et des différents événements du Pays.

Appliqué et méticuleux, ce timide au grand cœur est aussi scrupuleux, respectueux des règles. Il perd tous ses moyens face à la Reine… Mais c’est l’ami qu’on aimerait avoir, toujours là, bienveillant, qui prend fait et cause pour vous, et n’est jamais donneur de leçons !





LA REINE, DIVA CAPRICIEUSE ET FANTASQUE



La Reine des décrets et des contre-décrets, son activité favorite, consiste à vérifier qu’elle règne bien en maître au Pays des Merveilles. Aussi fantasque soit-elle, elle reste l’autorité au Pays des Merveilles et représente une vraie menace. Ses punitions sont d’ailleurs craintes par les habitants du Pays des Merveilles.



Cela sans compter son armée de cartes... obligées de lui obéir au doigt et à l'oeil !



