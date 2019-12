« Alice et Lewis » en avant-première pendant les vacances de Noël

Librement inspiré de « Les Aventures d’Alice au pays des merveilles » de Lewis Caroll Série de 52 épisodes de 11 minutes pour les 4/7 ans - Produite par Blue Spirit Productions

Vous ne connaissez pas le Pays des Merveilles ? Pas de panique, Alice non plus !



Pour Alice, il y a, chaque jour, une occasion de retrouver son copain Lewis au Pays des Merveilles. Que son ami lapin lui manque, ou qu’il l’appelle, qu’elle ait encore deux minutes avant l’école ou qu’elle ait besoin de son aide pour résoudre un problème, Alice actionne sa petite clé magique et aussitôt… Zloup !



… Une porte s’ouvre directement sur le Pays des Merveilles. La voilà qui quitte la salle de classe, sa chambre ou la cuisine et déboule… n’importe où, dans ce pays plein de surprises où la pluie tombe parfois à l’envers et où les cactus-câlins vous courent après pour vous serrer dans leurs bras.



Malgré la fantasque et colérique Reine qui règne sur cette univers magique, Alice adore s’y rendre et retrouver Lewis et tous ses amis pour des aventures à chaque fois plus rocambolesques !