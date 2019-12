Alice dans le ciel - Alice et Lewis

Alice a le vertige en montant à la corde en cours de sport. Arrivée au Pays des Merveilles, elle cache sa phobie du vide à Lewis chargé de repeindre le château de la Reine. Alice propose à son ami une solution pour le repeindre sans devoir y monter. Mais c’est sans compter sur la Reine qui expédie notre héroïne tout en haut de la plus haute tour. Heureusement, Lewis et Chester sont là pour la sauver in extremis. Et si pour éviter les ennuis, il suffisait de parler de ses problèmes à ses amis ?