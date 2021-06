Alice et Lewis - A fond la caisse

En arrivant au Pays des Merveilles, Alice provoque un malheureux accident et envoie la Roulotte en plein dans la table de goûter de la Reine ! Furieuse, sa Majesté décide de bannir la roulotte à tout jamais… A moins qu’Alice & Lewis ne réussissent à lui prouver que le véhicule est plus rapide que sa Couine Mobile ! Débute alors une course de voiture effrénée, lors de laquelle Alice mettra tout en œuvre pour être la plus rapide !