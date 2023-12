Alice et Lewis - Abracadeau !

Pour récupérer sa planche de skate confisquée par la Reine, Dinah doit offrir le cadeau parfait à sa tante. Ça tombe bien, Lewis possède une machine à cadeau. Mais il faut y glisser des objets qui correspondent aux goûts de la Reine. Dinah ne s’en soucie guère, trop pressée de retrouver son skate, et aggrave la situation auprès de la Reine qui le confisque pour de bon… Avec l’aide d’Alice et Lewis, Dinah va apprendre à mieux connaître sa tante pour trouver ce qui lui plaît vraiment et ainsi récupérer son skate.