Alice et Lewis - Apprentis Jardiniers

Monsieur Bompoint confie à ses élèves des graines à faire germer à la maison. Alice file demander à Lewis son aide pour faire germer sa graine plus vite. Dans son impatience, elle verse du sirop maxi sur la graine, qui devient énorme et bondissante. Percutée par la graine, la Reine la prend pour du fromage et veut la confisquer. Puis elle accepte de la rendre à Alice et Lewis, à condition qu’ils lui rapportent ses fleurs, pour l’heure du goûter, sans faute !