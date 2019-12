Vous ne connaissez pas le Pays des Merveilles ? Pas de panique, Alice non plus ! Malgré la fantasque et colérique Reine qui règne sur cette univers magique, Alice adore y retrouver Lewis, son meilleur ami lapin. A chaque fois qu’elle se rend au Pays des Merveilles, c’est une nouvelle aventure rocambolesque qui commence pour Alice et son fidèle Lewis !