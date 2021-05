Alice et Lewis - Bubble Mania

Alice déboule au pays des Merveilles, bien décidée à faire goûter à Lewis ses nouveaux chewing-gums. Seul hic, le lapin en avale un de travers ! Il ne peut plus parler sans que des bulles de gomme s’échappent de sa bouche… Pour les jumeaux, il n’y a qu’un seul remède possible : Alice doit emmener Lewis au verger sauvage et lui faire manger un fruit de l’arbre équilibré. Mais avec toutes les bulles que Lewis lâche, la tâche a vite fait de se corser !