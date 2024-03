Alice et Lewis - C'est pas d'la tarte !

Lorsque les Coucous du Pays des Merveilles découvrent que leurs précieuses tartelettes à la Fraise sauvages ont toutes été cueillies, rien de va plus. Ils deviennent tout fous et trompettent à tout va dans les oreilles de nos héros. La Reine ordonne à Alice et Lewis de faire cesser ce vacarme. Mais la mission se complique lorsque nos deux héros découvrent qui est le responsable de cette cueillette…