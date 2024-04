Alice et Lewis - C'est pas du jeu !

La Reine et le Roi nomment Alice et Lewis pour jouer au Kroki-kroka (une sorte de mini-golf) à leur place et en leur nom. Mais quand le Roi a le malheur de complimenter la Reine en la disant incapable de perdre, celle-ci prend la mouche et décide de devenir la plus grande perdante de tous les temps... quitte à saboter la partie !