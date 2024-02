Alice et Lewis - Chut ! C'est un secret

Alice est agacée parce que Carole et Bastien lui cachent un secret. Mais au PdM, Lewis aussi lui cache un secret ! Celui-ci prend la forme d’un papillon-origami et vole se mettre en sécurité dans une boîte à secrets pour ne pas être révélé. Alice est convaincue qu’entre amis on ne doit pas avoir de secret, alors, à l’insu de Lewis elle essaie de déloger le secret de la boîte pour le lire, mais ce faisant, elle libère tous les secrets du Pays des Merveilles ! Oh, oh…