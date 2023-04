Alice et Lewis - Double goûter au Pays des Merveilles

Jalouse du roi qui fête le non-anniversaire d'Alice au Patoufroid, la Reine fait un double goûter au château et force tout le royaume à y participer. Alice et Lewis tentent de profiter des deux fêtes… Mais l’ambiance est bien meilleure chez le Roi que chez la Reine qui terrifie son monde, si bien que les invités désertent bientôt la fête du château pour aller s’amuser au Patoufroid. Alice et Lewis tentent d’éviter le drame en empêchant la Reine de découvrir qu’on s’amuse dans son dos.