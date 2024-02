Alice et Lewis - Echo le monstre

Echo, le petit chat d’Alice, suit en cachette sa maîtresse au Pays des Merveilles. Mais à peine arrivé, le chaton avale une potion vitaminée destinée à la Reine qui le dote d’une force surnaturelle. Pour Lewis, il n’y a aucun doute possible : Echo est le monstre prophétique annoncé dans le Grand Livre qui va détruire le Pays des Merveilles. Alice et Lewis doivent vite trouver une solution avant qu’il ne démolisse tout. Mais attraper Echo s’avère plus difficile que prévu.