Alice et Lewis - Faux coupable

De peur d’être punie pour une menue bêtise, Alice a fait porter le chapeau à son chat. Partie au Pays des Merveilles en quête d’une solution pour lui éviter d’être puni à sa place, Alice se retrouve à jouer les détectives en compagnie de Lewis. Le but de leur enquête : retrouver le mystérieux individu qui a dérobé, cabossé puis abandonné le carrosse royal. En plus de découvrir son identité, Alice va apprendre que lorsqu’on a fait une bêtise, le plus sage est encore de l’avouer, tout simplement !