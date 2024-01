Alice et Lewis - La Carte maître du jeu

Suite à une maladresse d’Alice, la Reine boude la carte Maître du jeu qu’elle trouve ennuyeuse et incapable de se renouveler. Triste, la carte démissionne de ses fonctions. Alice cherche à se rattraper et part avec Lewis à sa recherche. Mais rien à faire, la carte Maître ne se laisse pas convaincre, persuadée d’être en panne d’inspiration. Nos héros mettent alors tout en œuvre pour lui redonner le gout du jeu, et pour cela inventent la plus grande chasse au goûter qu’a jamais connu le Pays des Merveilles !