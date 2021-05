Alice et Lewis - La chasse au coucou

Alice surprend Lewis à l’improviste et le fait sursauter alors qu’il réglait l’horloge. C’est la catastrophe : l’horloge tombe en panne et le coucou, un petit klaxon facétieux, en profite pour prendre la poudre d’escampette. Affamée, la Reine menace Alice et Lewis d’une grosse punition si le coucou n’est pas revenu à temps pour sonner le goûter. Démarre alors une chasse au coucou cocasse et mouvementée à laquelle tout le monde est mis à contribution pour éviter que le goûter ne soit en retard !!