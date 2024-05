Alice et Lewis - La Folie des grandeurs

n’hésite jamais à les dénoncer. Mais en défendant les Cartes contre la Reine, elle découvre que s’élever contre les puissants a parfois de fâcheuses conséquences : la voici bannie du Pays des Merveilles !! Pour forcer Sa Majesté à annuler sa punition et revoir la façon dont elle traite ses sujets, Alice va enseigner à Lewis et aux Cartes un mode de lutte inconnue au Pays des Merveilles : la grève ! Parfois, c’est vraiment le nombre et l’union qui font la force !