Alice et Lewis - La Grande Eclosion

Dodson squatte le salon douillet de Lewis depuis trois jours pour faire éclore son oeuf, en mode « thé, petits gâteaux et farniente ». Mais cela empêche le lapin de travailler. Pour aider son ami et faire partir le dodo, Alice provoque la jalousie de la Reine. Elle invite Dodson au château et parie que c'est chez elle l'endroit le plus douillet ! Dodson accepte mais exige Alice et Lewis en assistants. Et la Reine est prête à tout lui accorder pour gagner son pari...