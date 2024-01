Alice et Lewis - La Journée des cadeaux

Lorsqu’Alice découvre que le Roi offre des cadeaux à la Reine sans jamais en recevoir en retour, elle convainc Lewis d’ajouter une nouvelle règle dans le Grand Livre : la Journée des cadeaux. Pendant cette journée, quiconque reçoit un cadeau se doit obliger d’en offrir un plus beau encore. Prenant cette « compétition » au pied de la lettre, le Roi et la Reine ne tardent pas à tomber dans la surenchère et finissent par s’offrir leur château respectif ! Ne pouvant faire machine arrière, le Roi investit le château tandis que la Reine est contrainte de poser bagages au Patoufroid…