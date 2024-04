Alice et Lewis - La nouvelle amie

Alice et Lewis s'apprêtent à jouer à la Twee-boing, sorte de tennis du Pays des Merveille. Mais les deux meilleurs amis s'amusent tellement que la Reine, piquée de jalousie, prend la place de Lewis et désigne Alice comme SA meilleure amie ! Alice et Lewis vont tenter d'expliquer à la Reine les principes de l'amitié, auxquels elle ne comprend rien, puis chercher la parade pour réussir à s'amuser ensemble malgré tout.