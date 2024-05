Alice et Lewis - La petite reine

De retour de vacances, Alice ramène un gros coquillage qu’elle veut offrir à Lewis. Seulement quand elle arrive au PDM, la Reine veut le cadeau pour elle. Alice lui fait croire qu’il s’agit de sa propre couronne ; la Reine y croit et décide alors de la coacher à l’art d’être une Reine, et pas n’importe laquelle, la Reine de cœur ! Lewis est inquiet et il a raison, car Alice se laisse prendre au jeu, jusqu’à lui ressembler un peu trop…