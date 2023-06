Alice et Lewis - La Reine de la neige

Alice et Lewis fabriquent une "bonne-femme de neige" à l'effigie de la Reine. Contrariée de ne pas être assez ressemblante, la « bonne femme de neige » file rencontrer son modèle, menaçant ainsi de révéler l'irrévérence de nos héros. Mais surprise : loin d’être fâchée, la reine la prend sous sa coupe et la nomme même suppléante ! La « bonne femme de neige » devient aussi caractérielle que la reine au grand malheur d’Alice et Lewis qui vont devoir tout mettre en œuvre pour qu’elle se rappelle qui elle est vraiment.